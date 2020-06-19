المدينة المنورة 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واسيواصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة تنفيذ إجراءاته الاحترازية والوقائية المشددة بالتعاون مع عدد من الجهات العاملة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.حيث تستمر إدارة المطار وبشكل يومي في عمليات التعقيم والتطهير الدوري على كافة أرجاء المطارات والتأكيد على تطهير الصالات وجسور الركاب ووضع علامات أرضية تحقق التباعد الاجتماعي لمناطق اصطفاف المسافرين ومناطق الجلوس والانتظار، بالإضافة إلى تشغيل 50% من الطاقة التشغيلية لدورات المياه، ويتم مراقبة الدخول إليها، وتطهيرها بعد كل استخدام.كما تقوم فرق من وزارة الصحة بوضع نقاط مجهزة بكاميرات حرارية على مداخل الصالات للتأكد من سلامة جميع العاملين والمسافرين وتخصيص مناطق عزل للمشتبه بإصابتهم بهدف تطبيق أعلى درجات الوقاية وفقاً لمعايير السلامة والصحة العالمية.// انتهى //10:07ت م0021