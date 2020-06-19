برلين 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واسسجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 770 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و 16 حالة وفاة.وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 188 ألفا و534 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8872 حالة وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصلت إلى 174 ألفا و400 حالة.// انتهى //10:08ت م0022