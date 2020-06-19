رام الله 27شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واساعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي ،اليوم الجمعة، أربعة مواطنين فلسطينيين من بلدة قفين شمال طولكرم.وذكرت مصادر محلية في طولكرم ، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال داهمت منازل المواطنين الفلسطينيين في البلدة وأجرت عملية تفتيش واسعة داخلها وخربت في محتوياتها، قبل ان تقوم باعتقال كل من: محمد نعيم موسى طعمة، وأديب محمد صباح، ورشوان نصري عجولي، وأحمد وليد صباح.//انتهى//10:54ت م0025