سياسي / جيش الاحتلال الاسرائيلي يعتقل أربعة فلسطينيين من محافظة طولكرم
الجمعة 1441/10/27 هـ الموافق 2020/06/19 م واس
رام الله 27شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واس
اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي ،اليوم الجمعة، أربعة مواطنين فلسطينيين من بلدة قفين شمال طولكرم.
وذكرت مصادر محلية في طولكرم ، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال داهمت منازل المواطنين الفلسطينيين في البلدة وأجرت عملية تفتيش واسعة داخلها وخربت في محتوياتها، قبل ان تقوم باعتقال كل من: محمد نعيم موسى طعمة، وأديب محمد صباح، ورشوان نصري عجولي، وأحمد وليد صباح.
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10:54ت م
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