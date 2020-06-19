رام الله 27شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية اخبار فيروس كورونا حيث ، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة عن حصيلة الإصابات في فلسطين يوم أمس الخميس حيث تم سجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وأبرزت لقاء رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في مدينة رام الله، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ،في اطار التنسيق المستمر والدائم حول كيفية منع التوجه الإسرائيلي لضم أجزاء واسعة من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتنسيق الخطوات المشتركة الفلسطينية– الأردنية للوصول إلى منع الضم".وأولت صحف الصباح اهتمامًا بدعوة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، نظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إلى الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدا أنه على المجتمع الدولي القيام بخطوات جديّة لمنع ضم الاحتلال الإسرائيلي أجزاء من الضفة الغربية.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، منزلا في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، 12 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربيه.وأوردت صحف فلسطين تأكيدات الأمين العام المساعد، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، أن التعليم الفلسطيني الذي يرسخ الانتماء والهوية للشعب الفلسطيني يظل دائما في دائرة الاستهداف الإسرائيلي.ونشرت مطالبة الاتحاد الأوروبي، الحكومة الإسرائيلية بالتخلي عن خطة ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة، لأنه يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي .وتحدثت عن اقتحام المئات من عصابات المستوطنين اليهود المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأخبرت دوليًا ما أظهرته بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن عدد الإصابات به حول العالم تجاوز 8.35 مليون حالة.//انتهى//10:56ت م0027