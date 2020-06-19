الخرطوم 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على توجيه السلطات السودانية أمس، بفتح المساجد في العاصمة الخرطوم أمام المصلين، بعد إغلاقها في إطار الإجراءات التي فرضتها الحكومة بهدف الحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.واخبرت عن وصول طائرة صينية إلى الخرطوم تحمل أدوية ومعدات طبية في إطار الجسر الجوي لمساعدة السودان للتصدي الجائحة كورونا.وأبرزت تجديد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي تحذير بلاده من خطورة التوجه الإسرائيلي لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة في مطلع يوليو المقبل .وعرجت صحف الجمعة على اندلاع معارك عنيفة أمس بين ميليشيات الحوثي الانقلابية وقبيلة آل عواض على أطراف مديرية ردمان في محافظة البيضاء وسط اليمن.وأولت الصحف اهتماما بتأكيد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس، أنه لن يسمحَ لمن وصفها بالجهات الخارجة عن القانون باختطاف العراق، معتبراً استهداف الجندي المجهول في ساحة الاحتفالات بالمنطقة الخضراء بأربعة صواريخ كاتيوشا تهديداً لاستقرار العراق لا يمكن التهاون إزاءه.وسلطت الضوء على تحذير رئيس أركان القوات البحرية في الجيش الليبي، اللواء فرج المهدوي، من مغبّة تمكين أنقرة من إنشاء قاعدتين عسكريتين في ميناء مصراتة وقاعدة الوطية الجوية، لما في ذلك من تداعيات على الأمن في المنطقة العربية والإفريقية والأوروبية.ونشرت صحف السودان اعلان أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبيرغ، أن وزراء دفاع الدول الأعضاء فيه اتفقوا على حزمة تدابير لمواجهة موجة ثانية محتملة من جائحة كورونا.//انتهى//11:11ت م0029