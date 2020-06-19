الطائف 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واس‏دشن وكيل جامعة الطائف للشؤون الأكاديميَّة والتَّطوير الدكتور عبدالرحمن الأسمري أمس "عن بعد " ، المعرض الفني الرقمي الخاص بالأعمال الفنيَّة والإبداعية لطلاب وطالبات كلية التَّصاميم والفنون التطبيقة، كأول معرض رقمي على مستوى الجامعات السعودية يُعنى بالفنون التطبيقية.وأوضحت عميدة كلية التصاميم والفنون التطبيقية بالجامعة الدكتورة فاطمة الزهراني، أن المعرض يهدف إلى ربط إبداعات طلاب وطالبات كلية التصاميم والفنون التطبيقية بشريحة أكبر من الجمهور في فضاء إلكتروني أوسع من صالات العرض التي كانت تقام فيها المعارض سابقاً، خصوصاً في ظل جائحة كورونا.من جانبه بين مدير إدارة المعارض منسق العلاقات العامة والإعلام بالكلية الدكتور إبراهيم سلامة الشراري، أن الأعمال الفنية المعروضة هي نتاج أعمال طلاب وطالبات من منازلهم تم تصويرها وتحميلها ضمن المقررات العملية التي تم تدريسها من طريق البلاك بورد على موقع الجامعة الإلكتروني، وبدقة عالية تسمح للمتصفح متابعة تفاصيل كل لوحة، مشيراً إلى أن المعرض يتضمن 60 عملاً، موزعة بالتساوي على أقسام الكلية الأربعة: قسم الفنون،وقسم التصميم الداخلي، وقسم التصميم الجرافيكي، وقسم الأزياء والنسيج.وأبان أن المعرض عنوانه http://webapps1.tu.edu.sa/EShowCDA يهدف إلى تعزيز الإبداع لدى الطلبة وتنمية مواهبهم من خلال عرضها على الموقع، ومتابعة الأداء وتجويده وتطويره من خلال التغذية الراجعة التي توفرها آلية عمل المنصة، وتحقيق أهداف معارض الصالات بشكل إلكتروني على موقع الجامعة، من خلال الاطلاع على إنتاج طلبة الكلية في ضوء متطلبات التعليم عن بعد من خلال استثمار التقنية الرقمية في تحقيق أهداف التعلم وبكل مجالاته وعناصره، وإكساب الطلبة المهارات التي تساعدهم على تحقيق أهدافهم التعليمية والحياتية والتغلب على الصعوبات بصورة فعالة.// انتهى //11:17ت م0031