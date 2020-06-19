طوكيو 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واسأغلقت الأسهم اليابانية اليوم على تباين، بدعم من توقعات تعافي الاقتصاد في البلاد بعد رفع الحكومة قيودًا على السفر المحلي فُرضت لمنع انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).وصعد مؤشر (نيكي) القياسي بنسبة 0.55 في المئة، ليغلق عند مستوى 22478.79 نقطة، فيما تراجع مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا بنسبة 0.02 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 1582.80 نقطة.// انتهى //11:44ت م0034