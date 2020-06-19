تونس 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واسألقت الصحف التونسية الصادرة اليوم الضوء على فحوى الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية التونسي نور الدين الري و نظيره الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ احمد، حيث بحثا علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها ودعمها في مختلف المجالات، إضافة إلى الجهود المبذولة لمكافحة جائحة كورونا واحتواء تداعياتها الصحية والاقتصادية.وتابعت اهتمامها بالوضع الوبائي في البلاد في ضوء ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 1132 حالة إصابة و50 حالة وفاة ، وسط مخاوف من موجة ثانية من انتشار الفيروس بعد فتح المجال الجوي المقرر في السابع والعشرين من شهر يونيو الحالي.مغاربيا ، اهتمت صحف الجمعة بالوضع في ليبيا وبما تناقلته تقارير إعلامية بانه من بين أهم شروط القيادة العامة للجيش الذي يقوده خليفة حفتر للقبول بوقف اطلاق النار والذهاب إلى طاولة المفاوضات والحوار مع حكومة الوفاق تحت رعاية الأمم المتحدة، إخراج ما اسماه المرتزقة في البلاد .وتناقلت إعلان وزير الدفاع في ساحل العاج حامد باكايوكو ، أن انهيارا أرضيا وقع في ضواحي مدينة أبيدجان الرئيسية بسبب الأمطار الغزيرة، مما أودى بحياة ما لا يقل عن 13 شخصا.وأشارت صحف تونس إلى تواصل ارتفاع أعداد ضحايا فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، حيث بلغت حصيلة الوفيات 454 ألف حالة، فيما اقتربت الإصابات من 8.5 مليون، تتصدر فيه الولايات المتحدة، قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي الفيروس،بـ 118 ألف وفاة، ونحو 2 مليون و191 ألف إصابة.// انتهى //12:06ت م0036