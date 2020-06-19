الرباط 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واسواصلت الصحف المغربية الصادرة اليوم اهتمامها بمبادرة المغرب بارسال مساعدات طبية إلى عدد من الدول الأفريقية لدعم جهودها في مكافحة فيروس كورونا.وتابعت الوضع الوبائي بالمغرب، مشيرة إلى أن عدد الاصابات وصل أمس إلى 9074 إصابة فيما تجاوز عدد المتعافين 8 آلاف متعاف.وعلى الصعيد العالمي لفتت الصحف إلى تجاوز حالات الإصابة بفيروس كورونا حاجز 35ر8 مليون إصابة و449 ألف حالة وفاة، وسط تخوفات من موجة ثانية من الفيروس بعد عودة قوية للوباء إلى الصين.وعلى صعيد آخر تطرقت الصحف إلى قرار إسرائيل ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة .ونقلت إعلان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية جوزيب بوريل، أن القرار يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وسيتسبب في ضرر حقيقي لآفاق حل الدولتين.و أخبرت الصحف عن تجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته بقطع العلاقات مع الصين، مؤكدا أن بلاده تحتفظ بخيار سياسة فك ارتباط كامل بالصين.// انتهى //12:18ت م0038