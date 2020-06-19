عمّان 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واسانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.97 في المئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1632.8نقطة.وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 3.4 مليون دينار أردني مقارنة مع 6.0 مليون دينار أردني الأسبوع السابق، وبنسبة انخفاض 42.7 في المئة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 17.2 مليون دينار أردني، مقارنة مع 30.1 مليون دينار للأسبوع السابق، في حين بلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي 19.8 مليون سهم، نفذت من خلال 6858 صفقة.//انتهى//12:25ت م0039