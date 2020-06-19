تبوك 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واسحققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك (18) ميدالية في مسابقة "الكانجارو للرياضيات" لعام 2020 م والتي شارك فيها عن بعد (739) طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام والمدارس الأهلية بتعليم تبوك .وبارك المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري لإدارة النشاط بتعليم تبوك ( بنين - بنات ) و للطلاب والطالبات ولأسرهم ومدارسهم ، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعد محفزاً للمدارس وللطلاب لخوض المسابقات وبذل أقصى ما لديهم ، ومشجعاً لهم على البحث عن المعرفة لتطوير مهاراتهم وربطها بحياتهم اليومية من خلال توفير بيئة تعليمية تنافسية.يذكر أن مسابقة الكانجارو تعد من أكبر المسابقات الدولية في الرياضيات، وتقام في أكثر من 70 دولة بمشاركة نحو 6 ملايين طالب وطالبة، وتستهدف الطلبة من الصف الأول ابتدائي وحتى الثالث الثانوي، وتهدف إلى تشجيع الطلبة على إتقان المعرفة في الرياضيات، وتطوير المهارات الرياضية، والقدرة على حل المسائل الحسابية وتطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بحياتهم اليومية، وتوفير بيئة تعليمية تنافسية محفزة وممتعة لتعليم الرياضيات كأحد أهم المواد العلمية.// انتهى //14:15ت م0058