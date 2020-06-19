مكة المكرمة 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واسنفذت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة ، حملة على الباعة الجائلين المخالفين ، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة الجائلين المخالفين ، ويأتي امتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية. بهدف القضاء على هذه الظاهرة والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.وأوضح رئيس بلدية العتيبية الفرعية المهندس بندر بن خضر آل زيد أنه تم مصادرة 509 كغم من الخضروات و الفواكه تم ضبطها مع الباعة الجائلين في نطاق البلدية حيث تم تسليم 220 كغم بعد التأكد من سلامتها لجمعية إكرام لحفظ الطعام وإتلاف 289 كغم فاسدة و غير صالحة للاستهلاك الآدمي .وأكدت الأمانة على تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية. داعية المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وفي حال وجود ملاحظات و مخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940) ، ليتم إتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة// انتهى //14:18ت م0061