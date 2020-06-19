الباحة 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واسقلّد مدير شرطة منطقة الباحة العميد وليد بن حمزه الحربي بمكتبة أمس، عدداً من ضباط الأمن العام بالمنطقة رتبهم الجديدة بعد صدور الأمر الملكي بترقيتهم من رتبهم الحالية إلى الرتب التي يستحقونها بحضور عدد من الضباط .وهنأ العميد الحربي، الضباط الذين تمت ترقيتهم, متمنياً لهم مزيداً من التوفيق في حياتهم العملية وأن تكون دافعاً لهم لبذل المزيد من العطاء .من جهتهم عبّر الضباط عن سعادتهم بهذه الترقية، سائلين الله أن يوفقهم وأن يكونوا عند حسن الظن بهم لخدمة الدين ثم الملك والوطن.// انتهى //14:21ت م0062