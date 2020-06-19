الطائف 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واسقام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم بمعالجة مشوهات منتزه الشقرة البري من خلال ردم المستنقعات ومايهدد سلامة الزوار للمنتزه والمارة بسبب ما يتجمع فيها من مياه الأمطار والسيول حيث قام بعملها بعض المتعدين من أصحاب المعدات بغرض نهل التربة ونقلها من الموقع مما تسبب في إلحاق الضرر بالبيئة والغطاء النباتي وإلحاق الضرر بالإنسان .وعمل حراس الغابات بمكتب البيئة والمياه والزراعة بالطائف على الوقوف والإشراف على عمليات الردم والتسوية حيث تم ردم الحفريات بمساحة 50 متر طولاً في 30 متر عرضًا بعمق 6 أمتار .وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف أن مثل هذي التصرفات من المعتدين على الأراضي الحكومية من تجريف أو تعدي يعرض المتسبب للعقوبة والمساءلة لدى جهات الاختصاص ، منوها أن المنتزه حق عام للمواطنين يجب المحافظة عليه والابلاغ في حال وجود اي تعدي عليها .يذكر، أن وزارة البيئة والمياه والزراعة قامت بتوفير حراس غابات في المكاتب والوحدات بجميع المناطق، وخصصت الرقم المجاني (8002472220) للإبلاغ عن المخالفات البيئية.وتأمل الوزارة من جميع الزوار والمتنزهين المحافظة على المنتزهات والغابات والبيئة.// انتهى //14:30ت م0064