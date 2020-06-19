الدمام 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واستلقى مركز البلاغات والطوارئ والأزمات (٩٤٠)، بأمانة المنطقة الشرقية، حتى يوم أمس، "٤٧٧٣" بلاغاً من المستفيدين من الخدمات البلدية بمدن ومحافظات المنطقة، تم التعامل معها ومعالجتها بالتنسيق مع الإدارات والوكالات والبلديات التابعة للأمانة .وأوضح المتحدث الرسمي بالأمانة محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أن هذه البلاغات تمت خلال الفترة من 22 حتى 26 من شهر شوال الجاري، حيث أن فريق العمل الخاص بالمركز يستقبل بلاغات المستفيدين من الخدمات البلدية على مدى ٢٤ ساعة، تُرسل مباشرة إلى الجهة المختصة للتأكد من صحتها وتتخذ الإجراء اللازم حيال البلاغ أو الملاحظة.وأشار إلى أن هذه البلاغات تمثلت في "٢٥٧٢" بلاغاً حول مساكن العمالة، و "٢٠١٥" بلاغاً توزعت ما بين ١٠٠ بلاغ على الأسواق، ٤٧ بلاغاً على الحدائق، ٦١٨ بلاغاً على النظافة العامة، و ٤١٧ بلاغاً على صيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة، بالإضافة إلى ٦٧٦ بلاغاً حول الإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، و ١١٢ بلاغاً على الإنارة، و ٢٢ بلاغاً على المباني، و ٩ بلاغات على الاستثمار و ٩ بلاغات عن الأمن والسلامة، إضافة إلى ٣٩ طلباً و "١٥٧٠" استفساراً ، و ٥٠ تقريراً .وأضاف الصفيان، أن المركز استقبل كذلك ١٨٦ بلاغاً حول المنشآت المخالفة لتعليمات الإغلاق المؤقت، تمثلت في وجود زحام داخل المنشأة بـ 34 مخالفة، ومخالفة واحدة حول النظافة الشخصية، و ٧٨ مخالفة للاشتراطات الصحية للعمال والصحة، و ٥٩ مخالفة حول عدم وجود معقمات وكمامات وقفازات وعدم تطهير عربات التسوق، ومخالفتين حول الإخلال بأحكام الإغلاق وتغليف الطرود قبل التسليم للمندوب، ومخالفة واحدة حول عدم تطبيق البروتوكولات الخاصة حول عدم تقديم الوجبات داخل المطعم و ٨ مخالفات لسكن العمال، داعياً المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع أمانة المنطقة الشرقية للإبلاغ عن المخالفين فيما يخص الخدمات البلدية من أجل الحفاظ على سلامة المنطقة واتباع التعليمات التي فرضتها الأمانة، من خلال قنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة أو عبر مركز "940".// انتهى//14:38ت م0066