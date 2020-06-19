الباحة 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واسحقق طلاب وطالبات تعليم الباحة, 18 ميدالية في مسابقة "الكانجارو للرياضيات" لعام الحالي, والتي شارك فيها عن بعد نحو 44 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام والمدارس الأهلية بالمملكة على مستوى العالم.‫وقدم المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني التهنئة للطلاب والطالبات ولأسرهم ومدارسهم، مؤكداً أن هذه المنجزات تأتي استمرارا للنتائج المميزة لطلاب وطالبات الإدارة على كافة المستويات الوطنية والإقليمية، مضيفاً أن الإدارة وفرت العديد من المسارات التدريبية والإثرائية الداعمة للطلاب والطالبات للرفع من مستواهم العلمي بما ينعكس إيجابياً على أدائهم في الاختبارات والمسابقات المحلية والدولية.يذكر أن مسابقة الكانجارو تعد من أكبر المسابقات الدولية في الرياضيات، تقام في أكثر من 70 دولة بمشاركة نحو 6 ملايين طالب وطالبة، وتستهدف الطلبة من الصف الأول ابتدائي وحتى الثالث الثانوي, وتهدف لتشجيع الطلبة على إتقان المعرفة في الرياضيات وتطوير المهارات الرياضية والقدرة على حل المسائل الحسابية وتطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بحياتهم اليومية وتوفير بيئة تعليمية تنافسية محفزة وممتعة لتعليم الرياضيات.// انتهى //14:41ت م0067