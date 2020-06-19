سكاكا 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واستواصل المديرية العامة للشوؤن الصحية بمنطقة الحوف بمشاركة مجموعة من المتطوعين حلمتها التطوعية " نعود .. بحذر " ، في عدد من جوامع المنطقة .وبحسب أهداف الحملة جرى نشر مطبوعات توعوية في المساجد والجوامع متضمنة رسائل تعزز من السلوكيات الوقائية وتؤكد على أهمية تقيد المصلين بالتعليمات الطبية ، فضلاً عن القيام بإجراء عمليات الفرز البصري وقياس العلامات الحيوية للتأكد من سلامة المصلين قبل دخولهم للمساجد .// انتهى //14:44ت م0068