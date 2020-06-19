رفحاء 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واسنفذ الفريق التطوعي التابع لجمعية "حياة"للدعوة والارشاد وتوعية الجالية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية ،حملة الوعي والوقاية في الجوامع والمساجد.وتستهدف الحملة توعية العمالة الوافدة عن جائحة كورونا،بالتعاون مع ادارة المساجد بالمحافظة،من خلال طباعة العديد من البروشورات، والتي تتضمن إرشادهم للتعليمات الاحترازية والوقائية،وبعدة لغات ووضعها في أماكن بارزة وعلى أبواب الجوامع والمساجد المخصصة لصلاة الجمعة،ضمن جهود الجهات التطوعية في تطبيق التدابير الاحترازية خصوصا بالمساجد،وذلك لضمان سلامة الجميع مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19".// انتهى //15:49ت م0080