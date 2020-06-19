المدينة المنورة 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واسنفذ قسم المشاركة المجتمعية والتطوع الصحي بمستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة ثلاث مبادرات تطوعية خلال الشهرين الماضيين تتمثل في( إيصال الأدوية للمرضى في منازلهم - وتوصيل المرضى من المستشفى الى منازلهم - وتوصيل الممارسين الصحيين من المستشفى الى منازلهم والعكس ) إستفاد منها ١٣.٠٦٧ مستفيد.وأوضح المدير التنفيذي لمجمع مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة الدكتور حسين بن حسن، أشقر أن المستشفى عملت ومنذُ بداية أزمة فيروس كورونا على إيجاد حلول تساعد على تقليل التجمعات والتي من شانها تساهم في الحد من فرص إنتشار الفيروس وتحافظ على جودة الخدمات المقدمة حيث أطلقت المستشفى عدد من المبادرات التطوعية مثل خدمة توصيل الأدوية الى المرضى في منازلهم والتي إستفاد منها 11,941 مستفيد خلال 60 يوماً ، فيما شملت المبادرات توصيل المرضى الذين لا تتوفر لديهم وسيلة مواصلات الى منازلهم وأستفاد منها 655 مريض ، كما تم إطلاق مبادرة توصيل الكادر الصحي من المستشفى الى منازلهم او العكس واستفاد منها 471 ممارس.// انتهى //15:56ت م0084