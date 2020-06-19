جدة 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واسصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر، وذلك إثر تورطه بارتكاب عشر جرائم تمثلت في تكسير أجهزة الصراف الآلي بغرض سرقة المال، وسرقة ثلاث مركبات، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.// للصحف فقط // // انتهى //16:10ت م0086