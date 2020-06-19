اقتصادي / أسواق ومراكز محافظة جدة تشهد وفرة التموين الغذائي وسط منظومة الاجراءات الوقائية
الجمعة 1441/10/27 هـ الموافق 2020/06/19 م واس
جدة 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واس
شهدت أسواق ومراكز محافظة جدة وفرة التموين الغذائي والاستهلاكي وسط تطبيق لمنظومة الاجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ، وتنفيذ الجولات الرقابية والميدانية من الجهات ذات العلاقة للوقوف على تواجد المنتجات التي تفي بمتطلبات المواطنين والمقيمين وضبط الحركة الشرائية واستقرار الأسعار .
وسجلت هذه المنشآت حرصها على سير وتيرة العمل بشكل طبيعي من حيث تدفق إمدادات السلع والموازنة في العرض والطلب ، وتأمين السلع والمنتجات الغذائية ، وتلافي عدم وجود أي نقص أو شح في المواد الغذائية المعتادة من لحوم وأسماك ومنتجات استهلاكية أخرى ، مع التزم المتسوقين خلال حركة تنقلهم داخل الأسواق بالاحترازات الوقائية المتخذة من إدارات الأسواق والمراكز التجارية ، ومنها التباعد الاجتماعي وتعقيم وتطهير عربات التسوق ونحوها إضافة لارتداء القفازات والكمامات والحفاظ على النظافة العامة .
وحرصت الأسواق والمراكز على توفير وسائل السلامة من المعقمات والكمامات والقفزات للمتسوقين وتعقيم العربات ، مع استمرار الحفاظ على جودة المعروض من المنتجات الغذائية والاستهلاكية وتوفرها , والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية ، مع مواصلة الجهات ذات العلاقة أعمالها في ضبط المخالفات وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين ، والتأكيد على ضرورة امتثال الإجراءات الاحترازية وتطبيق التدابير اللازمة للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين .
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16:27ت م
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