جيزان 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واستواصل صحة جازان للأسبوع الثالث على التوالي بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر منسوبي التوعوية وعدد من المتطوعين المشاركة في تنظيم عملية دخول المصلين لأداء صلاة الجمعة وتوعيتهم في عدد من جوامع المنطقة وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة.وتستمر الفرق الصحية في متابعة أعمالها في النقاط المخصصة لها أمام مداخل الجوامع في فرز المصلين بالفحص الحراري، وتعقيم الأيدي، والتأكد من ارتداء الكمامة، واستخدام السجادة الخاصة للمصلي، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وعدم التزاحم في الجامع أو عند الأبواب مع الدخول أو الخروج منها. ويأتي ذلك تماشيًا مع تخفيف الإجراءات الإحترازية في المملكة، واستمرارًا للجهود الوقائية التي تقوم بها صحة جازان ومختلف القطاعات الحكومية لمنع انتشار فيروس كورونا .// انتهى //16:28ت م0092