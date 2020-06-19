حجة 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واسواصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.وراجع العيادات خلال الفترة 4 إلى 10 يونيو 2020م، في قسم الطوارئ 903 مستفيدين، وقسم الباطنية 380 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 125 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 214 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 512 مراجعًا، وقسم الجراحة والتضميد 76 مستفيدا، وقسم الإحالة الطبية 5 حالات، فيما نفذ 3 أنشطة للتخلص من النفايات.كما راجع قسم المختبر والأشعة 474 شخصًا، وصرفت الأدوية لـ 1,594 فردا، وراجع قسم نقل الدم 3 مستفيدين، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 520 فردا.//انتهى//16:54ت م0098