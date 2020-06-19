حجة 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الماضي تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة اليمنية.وجرى خلال الفترة من 4 إلى 10 يونيو 2020م، ضخ 504,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 360,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، مع توزيع 46 حقيبة نظافة شخصية للنازحين.//انتهى//16:54ت م0099