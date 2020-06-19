اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظة حجة اليمنية
الجمعة 1441/10/27 هـ الموافق 2020/06/19 م واس
حجة 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واس
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الماضي تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة اليمنية.
وجرى خلال الفترة من 4 إلى 10 يونيو 2020م، ضخ 504,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 360,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، مع توزيع 46 حقيبة نظافة شخصية للنازحين.
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16:54ت م
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