عمان 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واسواصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن.وقد راجع العيادات أمس 1,322 مريضا بمختلف الحالات المرضية، حيث استقبلت عيادات الطب العام 504 مرضى، وراجع عيادة الباطنية 47 مريضا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 117 مريضا، واستقبل قسم الطوارئ 45 مريضا، وراجع 20 فردا عيادتي الأسنان.كما تم استقبال 106 مريضات في العيادة النسوية، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 17 شخصا، كما تم عمل 197 تحليلا ل 87 مريضا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 25 صور أشعة ل 16 مريضا.واستقبلت عيادة التغذية 12 مريضا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 393 وصفة طبية.//انتهى//16:54ت م0100