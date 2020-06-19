الباحة 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واستواصل المديرية العام للشؤون الصحية بالباحة للأسبوع الثالث على التوالي بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر منسوبي التوعوية وعدد من المتطوعين المشاركة في تنظيم عملية دخول المصلين لأداء صلاة الجمعة وتوعيتهم في عدد من جوامع المنطقة وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة, حيث أدى جموع المصلين بالمنطقة والمحافظات والمدن والمراكز التابعة لها صلاة الجمعة اليوم، في أكثر من 136 مسجداً مساند للجوامع مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي حددتها الجهات المُختصة للحد من انتشار فيروس كورونا .وشهدت صلاة الجمعة وعي والتزام كبير من المصلين في الجوامع والمساجد التي تم تهيئتها لاستقبال المصلين وتعقيمها والتأكد من وضع الملصقات في الصفوف التي تحدد مكان وقوف المصلين.// انتهى //17:46ت م0105