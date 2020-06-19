الوجه 27 شوال 1441هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واستواصل بلدية محافظة الوجه أعمالها في تحسين المشهد الحضري، حيث شملت الأعمال صيانة وتهذيب وتقليم الحدائق والمسطحات الخضراء و تنظيف المنتزهات والشواطئ البحرية وإزالة الأعشاب والحشائش الضارة من جانبي الطرق الرئيسة والفرعية وتأهيل الجزر الوسطية للشوارع الرئيسية.كما تقوم البلدية بمعالجة التشوه البصري ضمن حملاتها لتحسين المظهر العام من خلال إزالة الكتابات المشوهة للمنظر العام ، وإزالة الأنقاض والنفايات ،ومسح الساحات وعملية الكنس الآلي واليدوي المستمر.ويأتي ذلك ضمن منظومة متكاملة وضعتها البلدية لتنفيذ خططها وبرامجها التطويرية،لتحسين جودة وكفاءة مستوى خدماتها المقدمة للمواطنين والمقيمين.// انتهى //17:53ت م0108