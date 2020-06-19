بيشة 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واسواصلت صحة بيشة للأسبوع الثالث على التوالي وبالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر منسوبي التوعوية وعدد من المتطوعين المشاركة في تنظيم عملية دخول المصلين لأداء صلاة الجمعة وتوعيتهم في عدد من جوامع المحافظات التابعة لها وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة. حيث تستمر فرق التوعوية الصحية في متابعة أعمالها في النقاط المخصصة لها أمام مداخل الجوامع في فرز المصلين بالفحص الحراري، وتعقيم الأيدي، والتأكد من أرتداء الكمامة، واستخدام السجادة الخاصة للمصلي، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وعدم التزاحم في الجامع أو عند الدخول أو الخروج.ويأتي ذلك تماشيًا مع تخفيف الإجراءات الإحترازية في المملكة، واستمرارًا للجهود الوقائية التي تقوم بها صحة بيشة ومختلف القطاعات الحكومية لمنع إنتشار فيروس كورونا .// انتهى //18:11ت م0111