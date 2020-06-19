إسلام آباد 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واسارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا في باكستان إلى 3229 حالة وفاة، بعد تسجيل 136 حالة وفاة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وهو أعلى معدل للضحايا خلال يوم واحد منذ ظهور الفيروس في باكستان في فبراير الماضي.كما ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في باكستان إلى 165062 حالة، تماثلت منها 61383 حالة للشفاء وفقاً لما أعلنته وزارة الصحة الباكستانية.وأضاف المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه توجد بين إجمالي الإصابات بالفيروس في باكستان 62269 حالة في إقليم السند، و61678 حالة في إقليم البنجاب، و20182 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و8998 حالة في إقليم بلوشستان.كما توجد 9941 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و1225 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و769 حالة في إقليم كشمير الحرة.// انتهى //19:29ت م0123