جدة 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واسعقدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي أمس اجتماعا افتراضيا ثنائيا مع وفد من ممثلية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الخليج.وترأس وفد الأمانة العامة الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية السفير طارق علي بخيت ، فيما ترأس وفد المفوضية المثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الخليج خالد خليفة.وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في جميع المجالات المتعلقة بأوضاع اللاجئين في العالم الإسلامي، وأكدا ضرورة التنسيق المشترك لمعالجة أوضاعهم في ضوء اتفاقية التعاون وخطة العمل المشتركة بينهما.واستعرض الاجتماع الجهود المتعلقة بانتشار جائحة كورونا وتداعياتها السلبية على اللاجئين في الدول الأعضاء المستضيفة.// انتهى //19:30ت م0125