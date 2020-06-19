جيزان ٢٦ شوال ١٤٤١هـ الموافق ١٨ يونيو ٢٠٢٠م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان خالص تعازيهما ومواساتهما لفضيلة رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن سليمان الغامدي وكافة أسرته ، في وفاة عمه ابراهيم بن محمد آل رزحان الغامدي اثر معاناته مع المرض .وسأل سمو أمير جازان وسمو نائبه ، المولى عز وجل ، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وكافة أسرته وذويه الصبر والسلوان .من جانبه عبر فضيلة رئيس النيابة العامة بمنطقة جازان وكافة أفراد أسرتهم عن خالص شكرهم وتقديرهم ، لسمو أمير منطقة جازان وسمو نائب أمير المنطقة ، على تعازيهما ومواساتهما لهم في فقيدهم ، والتى كان لها الأثر العظيم في تخفيف مصابهم ، سائلين الله عزوجل أن يحفظ سموهما وأن لا يريهما مكروه .//انتهى//19:42ت م0126