القاهرة 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واسينظم القطاع الاقتصادي بجامعة الدول العربية غدا السبت ندوة افتراضية حول موضوع "التمويل ودور المنظمات والمؤسسات المالية في مواجهة أزمة كورونا وتأثيرها على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية" وذلك بمشاركة عدد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية.وأفاد مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بالجامعة العربية الوزير المفوض محمد خير عبد القادر في تصريح له اليوم بأن الندوة ستناقش عدداً من المحاور حول دور المصارف العربية والقطاع الخاص والشركات والأفراد في دعم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الأكثر تضرراً من الجائحة في المنطقة العربية، وجهود الصناديق العربية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجهود المنظمات الدولية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا وتأثيراتها على اقتصادات الدول والتصدي لها على المدى القصير والمتوسط وطويل الأجل.وأوضح أن الندوة ستتناول محورا حول الاستثمار والبرامج والخطط الملائمة للتعامل مع هذه الأزمة وتأثيراتها على مناخ الاستثمار في المرحلة القادمة، وجهود رجال الأعمال والحِزَم التحفيزية التي تم رصدها لمعالجة تداعيات الأزمة.// انتهى //19:43ت م0129