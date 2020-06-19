لندن 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واسأعلنت بريطانيا تخفيض درجة الاستعداد بشأن كورونا من المستوى الرابع إلى الثالث من أصل خمس درجات.وأوضح بيان صادر عن مكتب رئاسة الوزراء البريطانية أن الإجراءات الحكومية لمحاربة انتشار الفيروس تعمل بشكل جيد، حيث لا تزال معدلات الإصابات والوفيات في انخفاض مستمر, داعيًا المواطنين إلى الاستمرار باتباع الإرشادات الطبية الرسمية من أجل منع وقوع موجة انتشار ثانية.جدير بالذكر أن درجة الاستعداد الثالثة تشير إلى أن الوباء لا يزال في حالة انتشار عامة داخل البلاد، ولكنه يختلف عن المستوى الرابع في كون الأخير يصنف درجات انتشار عالية، فيما تضيف المرحلة الخامسة والأعلى تحذيرا من احتمال عدم مقدرة النظام الصحي على التعامل مع عدد الإصابات.// انتهى //19:44ت م0130