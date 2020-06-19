الرباط 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واسأحبطت مصالح الأمن المغربية اليوم عملية للهجرة غير المشروعة انطلاقاً من شاطئ مدينة الجديدة غرب المغرب نحو السواحل الأوروبية.وأوضح بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني أن تدخل عناصرها ضبط 23 شخصاً كانوا يستعدون للهجرة على متن قارب تقليدي، وعُثر بحوزتهم على محركين بحريين وعشرين حاوية بلاستيكية بها 400 لتر من البنزين.// انتهى //19:44ت م0131