عمّان 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1008 إصابات.وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن الحالات الجديدة تعود لأردني قادم من الخارج، و︎6 حالات لسائقي شاحنات قادمين عبر الحدود 3 منهم أردنيين و3 أجانب، مبينة في الوقت نفسه تسجيل 11 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 689 حالة.// انتهى //19:44ت م0132