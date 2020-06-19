الجزائر 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان الجزائرية اليوم عن تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و14 حالة وفاة خلال ال 24 ساعة الأخيرة.وكشف الناطق باسم لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا البروفيسور جمال فورار أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 11504 إصابات، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 825 حالة وفاة، وذلك بعد إحصاء 14 حالة إضافية خلال ال 24 ساعة الأخيرة.من جهة ثانية تماثل 118 مصابا للشفاء من فيروس كورونا خلال المدة نفسها وغادروا المستشفيات ليرتفع عدد المتعافين منذ بداية الوباء إلى 8196 حالة.// انتهى //19:54ت م0136