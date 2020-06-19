الخرطوم 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واسأجرى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو مباحثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور آبي أحمد، تناولت العلاقات الثنائية بين السودان وإثيوبيا في جميع المجالات.وجرى خلال المباحثات مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين لتحقيق نهضة صناعية وتنموية, مؤكدين أن أفريقيا غنية بمواردها الطبيعية، مما يفتح المجال أمامها لمزيد من التقدم في كل المجالات لا سيما الاقتصادية.// انتهى //19:54ت م0137