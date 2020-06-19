عرعر 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واسوزع فريق " نحو القمة" التطوعي بعرعر التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهليه ، كمامات ومعقمات ، وبروشورات توعوية، بعدة لغات تضمنت معلومات عن أعراض فيروس كورونا وطرق الحد من انتشاره والتي تحث على ضرورة التقيد بالتعليمات والإرشادات التوعوية، واتباع تعليمات الوقاية حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع.وأوضحت قائدة الفريق صبيحة العنزي أن الحملة هي ضمن " ملتزمون " التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ، مشيرة إلى أن الحملة استهدفت عدد من الجاليات الوافدة التي تتحدث بغير اللغة العربية، واستهدفت الأماكن الأكثر تواجداً للعماله متضمنةً رسائل توعوية تحتوي نصائح وإرشادات للتعامل مع فيروس كورونا ومنع انتشاره، ومحاربة الشائعات عن كورونا، بالإضافة إلى رسائل توعوية عن أهمية غسل اليدين بالماء والصابون ، والجلوس في البيت ، وتجنب الزحام .// انتهى //21:14ت م0156