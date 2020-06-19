الدمام 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واسنفذت إدارة مستشفى النعيرية العام – أحد مكونات التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية – بالتعاون مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة النعيرية حملة لتوعية المصلين وتعزيز أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " والحد من انتشاره ومواكبة الجهود الحثيثة التي تقوم بها قطاعات الدولة المختلفة لمواجهته .واستهدفت الحملة المصلين في جامع أحمد بن حنبل " الجامع الكبير " بحي الفيصلية وجامع الزبير بن العوام بحي العزيزية وجامع ابن نايفة بحي الفيصلية لحثهم وتوعيتهم بضرورة التقيد التام بالإرشادات الصحية التي تسهم في سلامتهم، من خلال الالتزام بارتداء الكمامات والمحافظة على غسل وتعقيم اليدين وتجنب المصافحة وترك مسافة كافية بين المصلين ، وجرى خلال الحملة توزيع العديد من الكمامات الطبية على المصلين.يذكر أن مستشفى النعيرية العام نفذ مؤخرا مبادرة توصيل الدواء للمستفيدين تحت شعار " خليك بالبيت ودواؤك يجيك " التي هدفت لصرف أدوية الأمراض المزمنة وإيصالها لمنازل المرضى، دون تكبدهم عناء زيارة المستشفى لتسلم حصتهم الشهرية من الأدوية .كما نفذت إدارة المستشفى مبادرة " استشر طبيبك " لتقديم الاستشارات الطبية في بعض التخصصات ومساعدة أفراد المجتمع وتسهيل الحصول على الاستشارات الطبية دون الحاجة للذهاب للمستشفى وتشجيعهم للبقاء في المنزل.من جانب آخر اطلع محافظ النعيرية إبراهيم الخريف على سير العمل بمستشفى النعيرية العام والإجراءات الاحترازية التي ينفذها للتصدى لجائحة كورونا، مثمنا الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الصحي بالمحافظة.// انتهى //21:14ت م0157