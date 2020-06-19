نجران 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واسشاركت فرقة الجوالة والكشافة بمنشآت التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران اليوم ، في تنظيم دخول وخروج المصلين لصلاة الجمعة في جوامع ومساجد المنطقة.وأوضح مدير عام التدريب ‏التقني والمهني بمنطقة نجران سعيد بن أحمد آل جبار ، أن فرقة الجوالة والكشافة تشارك للأسبوع الثالث في تنظيم دخول وخروج المصلين لصلاة الجمعة ، والتوعية بالالتزام بالإجراءات الوقائية ، مشيراً إلى أن هذه المشاركة تعد امتداداً للمبادرات المجتمعية التي تنفذها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .// انتهى //21:21ت م0159