عام / فرقة الجوالة والكشافة بتقني نجران تشارك في تنظيم دخول المصلين وخروجهم
الجمعة 1441/10/27 هـ الموافق 2020/06/19 م واس
نجران 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واس
شاركت فرقة الجوالة والكشافة بمنشآت التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران اليوم ، في تنظيم دخول وخروج المصلين لصلاة الجمعة في جوامع ومساجد المنطقة.
وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران سعيد بن أحمد آل جبار ، أن فرقة الجوالة والكشافة تشارك للأسبوع الثالث في تنظيم دخول وخروج المصلين لصلاة الجمعة ، والتوعية بالالتزام بالإجراءات الوقائية ، مشيراً إلى أن هذه المشاركة تعد امتداداً للمبادرات المجتمعية التي تنفذها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .
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21:21ت م
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