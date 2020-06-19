نجران 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واسشاركت الشؤون الصحية بمنطقة نجران اليوم ، للأسبوع الثالث على التوالي بالتعاون مع فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة في تنظيم دخول المصلين لآداء صلاة الجمعة وتوعيتهم في عدد من جوامع ومساجد المنطقة ومحافظاتها.وأوضحت صحة نجران ، أن الحملة تضمنت مبادرة الفرز البصري في 50 جامعاً ومسجداً بمدينة نجران ومحافظات المنطقة منذُ عودة صلاة الجمعة والجماعة في مساجد المملكة ، حيث استفاد منها أكثر من 14 ألف مصل ٍ ، بالإضافة إلى التأكيد عليهم بالحرص على التباعد ، وترك مسافة بين كل مصل ٍ وآخر، وتوعيتهم بلبس الكمامات ، وكيفية غسل اليدين.وفي السياق نفسه تواصل صحة نجران حملتها التطوعية الصحية والتوعوية على المنشآت الحكومية والمراكز التجارية والأسواق الشعبية ، التي تستمر 6 أسابيع بمشاركة 80 متطوعاً صحياً، لتوعية أفراد المجتمع من خلال تقديم خدمة الفرز البصري ، والتوعية بالالتزام بالإجراءات الوقائية ، والتدابير الاحترازية ، والتوعية الصحية بطرق التسوق الصحيحة ومنها الدفع الإلكتروني ، وعدم لمس الوجه، وتجنب الازدحام.// انتهى //21:21ت م0160