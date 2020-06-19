تبوك 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واستواصل المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك بمشاركة مجموعة من المتطوعين حملتها التطوعية " نعود .. بحذر " ، في عدد من الجوامع , وذلك بالتنسيق مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة.ونظمت الفرق التطوعية دخول المصلين وقدمت لهم النصائح والإرشادات باتباع الاشتراطات الصحية مثل ارتداء الكمامة، وإحضار سجادة للاستخدام الشخصي، إلى جانب التنويه بأهمية غسل اليدين أو تعقيمهما قبل وبعد زيارة المسجد مع الالتزام بالتباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترين , فضلاً عن القيام بإجراء عمليات الفرز البصري وقياس العلامات الحيوية للتأكد من سلامة المصلين قبل دخولهم المساجد .// انتهى //21:21ت م0161