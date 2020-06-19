رفحاء 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واسنفذ المجلس البلدي وبلدية شعبة نصاب التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية اليوم في صلاة الجمعة بالتعاون مع إدارة المساجد ،مبادرة تمثلت بتوزيع السجادات والكمامات وتركيب المعقمات للجوامع والمساجد المعتمدة لآداء صلاة الجمعة، وذلك ضمن إطار الجهود الاحترازية للوقاية من جائحة فايروس كورونا المستجد.وأدى جموع المصلين صلاة الجمعة مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس .وشهدت صلاة الجمعة وعيا والتزاما من قبل المصلين في الجوامع والمساجد المهيأة للصلاة من ناحية التعقيم ووضع الملصقات في الصفوف التي تحدد مكان وقوف المصلين.// انتهى //21:24ت م0162