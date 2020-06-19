واشنطن 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واسسجلت أسعار النفط اليوم ارتفاعاً مع بلوغ مخزونات الخام الأمريكي هذا الأسبوع مستوى قياسياً جديداً.وارتفع خام (برنت) عشر سنتات إلى 41.61 دولارا للبرميل، بعد صعوده إلى 42.92 دولارا للبرميل ثم تحوله بعد ذلك إلى الخسارة لفترة وجيزة.وصعد الخام الأمريكي 29 سنتاً إلى 39.15 دولارا بعد أن لامس في وقت سابق من الجلسة 40.49 دولارا.// انتهى //21:25ت م0163