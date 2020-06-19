واشنطن 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واسسجلت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 23,138 إصابة مؤكدة و 733 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 2,178,710 إصابة حتى اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 118,365 حالة وفاة.// انتهى //21:29ت م0164