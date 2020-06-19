عام / الولايات المتحدة تسجّل 23,138 إصابة مؤكدة و 733 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا
الجمعة 1441/10/27 هـ الموافق 2020/06/19 م واس
واشنطن 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واس
سجلت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 23,138 إصابة مؤكدة و 733 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.
وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 2,178,710 إصابة حتى اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 118,365 حالة وفاة.
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