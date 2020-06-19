الأمم المتحدة 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واسأصدرت الأمم المتحدة اليوم موجزاً جديداً للسياسات، بعنوان "كوفيد-19 وعالم العمل"، تناولت فيه المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم والعواقب الاقتصادية بسبب كوفيد ١٩.وسلط الموجز الضوء على تأثر الفئات الضعيفة بشكل خاص، بما في ذلك العمال غير الرسميين والشباب والنساء والأشخاص ذوو الإعاقة واللاجئون والمهاجرون بجائحة كوفيد ١٩.وكشف التقرير عن الأثر غير المتناسب والمدمّر على الشباب، ما يزيد من احتمال ما يسمى "جيل الإغلاق" بالكامل الذي رجح الموجز أن يظهر بمهارات أقل وحزم وأجور أدنى.وتناول الموجز الشابات المعرضات للخطر بشكل خاص في ظل جائحة كوفيد ١٩، مايهدد أيضاً بزيادة عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها.وأفاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في كلمة له بمناسبة صدور التقرير، أن جائحة كوفيد 19 قلبت عالم العمل رأساً على عقب، مبيناً أن "كل عامل وكل مؤسسة وكل ركن من أركان العالم" قد تأثر، كما فقدت مئات الملايين من الوظائف.// انتهى //21:29ت م0166