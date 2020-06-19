أبها 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واسجهزت صحة عسير 24 عيادة من عيادات " تطمن " التي خصصت لكل من يشعر بأعراض مرض (كورونا) مثل: ارتفاع درجة الحرارة الذي قد يرافقه ضيق في التنفس أو سعال.وتهدف عيادات (تطمن) إلى تقديم الرعاية الطبية بشكل مبكر للمرضى الذين يشعرون بأعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث تعمل أغلب العيادات على مدار الساعة والبعض الآخر خلال 16 ساعة يومياً، طوال أيام الأسبوع وتستقبل المرضى دون حجز موعد، تتوزع في مراكز الضرس والرصراص والعزيزية ،والمنهل،وشباعة وعاكسة والطلحة ومركز صحي أحد رفيدة ، ومركز صحي العسران ، ومركز صحي خوش بارق ، ومركز محايل للأمراض التنفسية ومركز صحي البرك، إلى جانب مستشفيات النماص وبللسمر وبللحمر وسراة عبيدة والحرجة والقحمة وتنومة والفرشة والمضة ورجال ألمع والمجاردة وظهران الجنوب .وتجرى تهيئة العيادات بجميع التجهيزات الطبية وغير الطبية اللازمة ، بوجود كوادر طبية مؤهلة ، كما تنفذ بشكل مستمر أعمال التنظيف والتطهير ، والفرز البصري في مداخل تلك العيادات ، وتنظيم الدخول والخروج عبر مسارات مخصصة ومحددة وفق اشتراطات مكافحة العدوى المعتمدة .// انتهى //21:32ت م0167