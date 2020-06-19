وادي الدواسر 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واسأطلقت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالخماسين في محافظة وادي الدواسر ، أمس مبادرتها التوعوية الصحية "كمامتكم" ضمن برنامج " ولسلامتكم .. ولتطمئن " تزامناً مع الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها المملكة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأوضح نائب رئيس اللجنة الأستاذ سالم بن شعيب آل حميد أن المبادرة التي تتضمن توزيع الكمامات على المواطنين والمقيمين تأتي التزاماً بالرسالة الوطنية والواجب المجتمعي للجنة، مبينا أن المبادرة تُنظمها اللجنة بالتشارك مع إحدى المؤسسات الوطنية الاقتصادية للإسهام في مساندة التوجهات الرسمية التي تعمل عليها الجهات المعنية لخدمة الوطن وأبنائه، للتوعية ضد انتشار الفيروس والتحذير من آثاره الصحية والاجتماعية والاقتصادية.// انتهى //21:33ت م0168