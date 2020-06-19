الطائف 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واسنظم مستشفى قيا العام حملته التوعوية تحت شعار "نعود بحذر" ، في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع من فيروس كورونا المستجد ، وتأتي الحملة توافقاً مع تخفيف الإجراءات الاحترازية والعودة لممارسة الحياة الطبيعية بشكل تدريجي.وكثف المستشفى جهوده التوعوية بتوزيع بروشورات ووضع لوحات في الأسواق والأماكن العامة ، تتضمن إرشادات ونصائح عن أهمية الوقاية عبر استخدام الكمامة عند الخروج من المنزل ، وأهمية ترك مسافة آمنة بمسافة مترين عن الآخرين ، بالإضافة إلى التذكير بأن الفيروس لايزال موجوداً.وشارك في الحملة عدد من المتطوعين لنشر الوعي الصحي في الجوامع والمساجد ، وعمل نقاط فرز بصري للمصلين قبل دخولهم لآداء صلاة الجمعة ، كما قام المستشفى عبر هذه الحملة بتوعية المصلين بضرورة الالتزام بالاحتياطات الوقائية ، ومنها الالتزام بالتباعد الجسدي ، وعدم المصافحة ، والمداومة على لبس الكمامة ، وغسل اليدين.// انتهى //21:45ت م0172