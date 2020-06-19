رفحاء 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020 م واسشارك فريق لينة التطوعي التابع للجنة التنمية الاجتماعية بمركز لينة بمنطقة الحدود الشمالية ، بتوزيع بروشورات توعوية مترجمة بعدة لغات ، إضافة للكمامات على العمالة الوافدة في لينة ، وذلك بهدف توعيتهم بالطرق الاحترازية الوقائية من جائحة فيروس كورونا المستجد.وتضمنت البروشورات معلومات عن أعراض الفيروس وطرق الحد من انتشاره وضرورة التقيد بالتعليمات والإرشادات التوعوية، واتباع تعليمات الوقاية ، بالإضافة إلى رسائل توعوية عن أهمية غسل اليدين ، وتجنب الزحام حفاظًا على صحة أفراد المجتمع وسلامتهم.// انتهى //21:53ت م0173